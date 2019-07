Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Pkw in Brand geraten - Kripo ermittelt verdächtiges Trio

Grevenbroich - Südstadt (ots)

Wir berichteten mit Pressemitteilung vom 05.06.2019, 13:59 Uhr, über einen Brand in der Grevenbroicher Südstadt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (4./5.6.), gegen 1:22 Uhr, waren Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Pkw Ford an der Kurt-Schumacher-Straße gerufen worden. Der Wagen brannte in voller Ausdehnung, wodurch ein weiteres Fahrzeug, das in der Nähe geparkt war, ebenfalls beschädigt worden war. Zeugen hatten an dem Ford kurz vor Ausbruch des Feuers zwei junge Männer beobachtet, die sich in Richtung Kolpingstraße entfernt haben sollen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu einem Tatverdacht gegen drei junge Männer. Die Grevenbroicher im Alter von 20, 22 und 24 Jahren bestreiten, etwas mit dem Pkw-Brand zu tun zu haben.

Die Kriminalpolizei geht aktuell davon aus, dass die Motivlage in vorangegangenen Streitigkeiten liegen könnte.

Die Ermittlungen dauern an.

