Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Alkoholisierte Fahrerin flüchtet vor der Polizei

Gescher (ots)

Nicht grundlos ist eine Frau am Donnerstag in Gescher-Hochmoor vor der Polizei geflüchtet: Die 42-Jährige hatte am Nachmittag alkoholisiert einen Motorroller gesteuert, als sie einen Streifenwagen sah. Zunächst flüchtete die Frau in einen Innenhof und anschließend weiter zu Fuß in ein angrenzendes Waldgebiet. Die Polizei konnte sie dort nach kurzer Verfolgung stellen. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,3 Promille hin. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt; ein Arzt entnahm der Frau im Krankenhaus eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können.

