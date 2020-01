Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Fußgängerin erfasst und leicht verletzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 20 Jahre alte Fußgängerin am Freitag bei einem Unfall in Ahaus-Wüllen erlitten. Ein 49-jähriger Ahauser hatte die Frau übersehen, als er gegen 04.35 Uhr mit seinem Wagen vom Hohen Weg nach links auf die Wüllener Straße abbog. Die Frau überquerte gerade bei Grünlicht der Ampel auf dem Überweg die Straße in Richtung Düwing Dyk. Die Wucht des Aufpralls schleuderte sie zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Ahauserin in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

