Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Nachtragsmeldung zu: "Scheune wird Raub der Flammen"

Reken (ots)

Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats in Borken haben inzwischen Kontakt zu der zunächst Unbekannten aufnehmen können, die in der Nacht zum Donnerstag den Brand auf dem Landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße Sandheck entdeckt hatte. Darüber hinaus bittet die Kripo nach wie vor weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 zu melden.

