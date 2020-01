Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Schulgebäude

Gronau (ots)

Der Snackautomat in der Pausenhalle des Berufskollegs an der Brändströmstraße war in der Nacht zum Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Diese hatten mit einem Stein die Verglasung zu der Pausenhalle eingeworfen und sich dann an dem Automaten zu schaffen gemacht. Ob sie etwas aus dem Gerät entwenden konnten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell