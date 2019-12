Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Betrunkener Radfahrer in Brake verursacht Beinahe-Unfall +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Zeuge meldete am Donnerstag, 12. Dezember 2019, gegen 23:00 Uhr, einen Fahrradfahrer, der in starken Schlangenlinien auf der Fahrbahn der Kirchenstraße in Richtung Kirchhammelwarden fahren würde. An der Ecke zur Willy-Brandt-Straße hätte es beinahe einen Zusammenstoß des Radfahrers mit zwei Autos gegeben.

Beamte der Polizei Brake konnten den Mann kurze Zeit später in starken Schlangenlinien fahrend antreffen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach erfolgter Belehrung gab er zu, Alkohol konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 6,30 Promille. Aufgrund dieses Ergebnisses wurde der Test mit einigem Abstand wiederholt. Das Ergebnis lag wieder jenseits von sechs Promille.

Dem Mann, einem 36-jährigen Hamburger, musste eine Blutprobe entnommen werden. Nach der Entnahme wurde ihm nochmals die Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests angeboten. Das Ergebnis betrug nun 2,79 Promille. Vermutlich hatte er kurz vor der Durchführung der ersten Tests hochprozentigen Alkohol zu sich genommen und so zu einer Verfälschung des Ergebnisses gesorgt.

Die Polizei Brake bittet Zeugen, insbesondere die Autofahrer, mit denen es zu einem Beinahe-Unfall gekommen ist, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 04401/935-115 (1482070).

