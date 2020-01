Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Einbrüche in der Innenstadt

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Bocholter Innenstadt zu zwei Einbrüchen in Geschäfte. Auf der Osterstraße erbeutete der Einbrecher aus einem Lebensmittelgeschäft Bargeld. Auf der Langenbergstraße handelte es sich um eine Gaststätte, in der drei Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld gestohlen wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell