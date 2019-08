Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand

Eschwege (ots)

Zu einem Schwelbrand musste heute Vormittag die Feuerwehr nach Hebenshausen ausrücken. Um kurz vor 11:00 Uhr wurde eine Rauchentwicklung aus dem Dachbereich eines Anbaus eines Wohnhauses in der "Lange Straße" festgestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass am frühen Morgen in dem Haus Elektroarbeiten durchgeführt wurden. Dabei muss es bei einer Leuchtstoffröhre zu einem technischen Defekt gekommen sein, wodurch sich ein Schwelbrand entwickelte, der sich aus der Lampe heraus nach oben durch die Decke und auf die Dachbalkenkonstruktion ausbreitete. Dieser Bereich wurde durch die alarmierte Feuerwehr geöffnet, so dass der betroffene Bereich schnell gelöscht werden konnte. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell