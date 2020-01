Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Imbissstube

Gronau (ots)

Eine Registrierkasse, ein Mobiltelefon und eine Spardose mit Kleingeld erbeuteten in der Nacht zum Freitag noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Imbissstube an der Königstraße. Der oder die Täter hatten dazu den Glaseinsatz der Eingangstür eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

