Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 17-Jähriger wird Opfer eines Straßenraubs

Lübbecke, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein 17-Jähriger Opfer eines Straßenraubs. Hierbei wehrte sich der Lübbecker mit Pfefferspray.

Gegen 18 Uhr befand sich der Jugendliche auf der Richard-Wagner-Straße in Lübbecke, als sich ihm eigenen Angaben zufolge ein unbekannter Mann in den Weg stellte und unter Vorhalt eines Messers Bargeld und Handy forderte. Nachdem ihm der Täter zusätzlich noch Faustschläge versetzte, übergab der 17-Jährige zunächst sein Bargeld. Anstatt seines Mobiltelefons entnahm er jedoch sein mitgeführtes Pfefferspray und versetzte dem Täter einen Sprühstoß ins Gesicht. Daraufhin ließ der Angreifer von seinem Opfer ab und flüchtete mit einer in der Nähe wartenden Person in Richtung Lortzingstraße.

Nach Angaben des Jugendlichen war der Täter circa 20-25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hatte eine stabile Figur. Er soll komplett in schwarz bekleidet gewesen sein und hatte ein südosteuropäisches Aussehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0571)-88660 entgegen.

