POL-GÜ: Schnelle Reaktion eines Lokführers verhindert Unfall

Güstrow (ots)

Am Freitag wäre es gegen 13:13 Uhr, auf der Bahnstrecke Rostock -Güstrow, fast zu einem Unfall gekommen

Der Lokführer der S3 war auf der Anfahrt an den Haltepunkt Priemerburg, als er eine Person bemerkte, die auf der Bahnsteigkante saß. Trotzdem der Zug zur Anfahrt an den Haltepunkt mit gemäßigtem Tempo fuhr, war eine Notbremsung erforderlich. Nur so kam der Zug ca. 10 m vor der Person zum Stehen. Fahrgäste der S3 wurden durch die Notbremsung nicht verletzt.

Ob der Jugendliche sich wegen Gefährdung des Bahnverkehrs verantworten muss, ist zu ermitteln. Der 17-jährige Jugendliche hatte scheinbar psychische Probleme. Die Eltern wurden informiert und der Jugendliche einem Arzt vorgestellt.

