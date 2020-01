Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto touchiert jungen Radfahrer: Polizei bittet Pkw-Fahrer um Kontaktaufnahme

Bad Oeynhausen, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Am Mittwochmorgen (22.01.2020) wurde in Bad Oeynhausen ein neunjähriger Fahrradfahrer von einem abbiegenden Pkw angefahren. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Der Junge war gegen 7.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule und beabsichtigte die Weserstraße in Richtung Triftenstraße an der dortigen Fußgängerfurt zu überqueren. Hier wurde er seinen Angaben nach von einem abbiegenden, schwarzen Pkw angefahren. Ohne anzuhalten setzte der Fahrzeugführer anschließend seine Fahrt auf der Weserstraße in Richtung Triftenstraße fort. Während der Junge unverletzt blieb, entstand am Fahrrad Sachschaden.

Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten den beteiligten Autofahrer und Zeugen, sich bei der Polizei in Minden unter der Telefonnummer (0571) 88660 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell