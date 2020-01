Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 20:45 Uhr, fuhren ein 24-jähriger Autofahrer aus Dorsten und ein 28-jähriger Autofahrer aus Waltrop in die Kreuzung Castroper Straße / Zechenstraße ein. Beim Abbiegen stießen die Fahrzeuge zusammen, dabei verletzte sich der 28-Jährige leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren. Bei dem Unfall entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell