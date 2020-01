Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Dienstag zur Tageszeit gelangten unbekannte Täter über einen Balkon in eine Hochparterrewohnung an der Asbeckstraße. Die Täter hebelten ein Fenster auf. Aus der Wohnung wurden Schmuck und ein Mobiltelefon entwendet.

Am Montagabend hebelten Unbekannte ein Fenster an einem Einfamilienhaus an der Kleiststraße auf. Die Räume wurden durchsucht. Mit Schmuck als Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Dienstag gelangten Unbekannte unberechtigt in ein Ladenlokal an der Viktoriastraße. Aus den Räumen wurden Bargeld und ein Tablet entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Waltrop

In der Zeit zwischen Montagvormittag und Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Vereinsgebäude an der Friedhofstraße ein. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

