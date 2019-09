Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht durch Zeugenhinweis geklärt

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagnachmittag beobachtete eine Zeugin, wie der ältere Fahrer eines VW Touran mit MZ-Kennzeichen in der Hauptstraße beim Wenden mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen eine Straßenlaterne stößt und danach wegfährt, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. Nach den polizeilichen Ermittlungen dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um einen 71-jährigen Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen handeln. Der an der Laterne entstandene Schaden wird auf 250 Euro geschätzt.

