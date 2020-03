Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Vorfahrt missachtet - Pkw-Fahrer ohne Führerschein verursacht Unfall

Nettetal-Lobberich (ots)

Autofahrerin wird in Pkw eingeklemmt Am Dienstag gegen 11:40 Uhr fuhr ein 18-jähriger Autofahrer (deutsch) aus Lobberich auf der Werner-Jäger-Straße in Richtung Wevelinghover Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete er offenbar die Vorfahrt einer 80-jährigen Autofahrerin aus Lobberich, die aus Richtung Hinsbeck kam. Die Frau versuchte vergeblich, auszuweichen. Durch den Zusammenstoß kollidierte der Pkw der Seniorin mit einem weiteren Pkw. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch Feuerwehrkräfte befreit. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie vorsorglich stationär aufgenommen wurde. Wie die Einsatzkräfte bei der Unfallaufnahme feststellten, war der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. /wg (224)

