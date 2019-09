Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Jugendliche nach Überfall auf 11-Järhgien festgenommen

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, gingen zwei zunächst unbekannte Jugendliche einen 11-jährigen Recklinghäuser an einer Bushaltestelle auf der Straße In den Heuwiesen an, bedrohten ihn und nahmen ihm seine Bauchtasche, in dem sich sein Handy befand ab. Danach suchten sie in seinen Hosentaschen nach Wertgegenständen. Die Täter flüchteten dann in Richtung eines Schnellrestaurants. Kurze Zeit später sah der Geschädigte die Täter, einen 16-jährigen Marler und einen 14-jährigen Recklinghäuser, am Busbahnhof. Polizeibeamte konnten beide dort antreffen. Bei ihrer Durchsuchung wurde die gestohlene Bauchtasche aufgefunden und dem Geschädigten wieder übergeben. Die beiden Täter wurden festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben. Derzeit wird geprüft, ob die beiden Jugendlichen auch für die Tat am gleichen Tag, gegen 20 Uhr, auf der Breite Straße verantwortlich sind.

