Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, mussten eine 71-jährige Autofahrerin aus Gladbeck und ein 52-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Gladbecker Straße verkehrsbedingt halten. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Bottrop bemerkte dies, aus ungeklärter Ursache, zu spät. Sie fuhr auf das Auto des 52-Jährigen auf. Sein Auto wurde auf das Auto der 71-Jährigen aufgeschoben. Die 18-Jährige und der 52-Jährige verletzten sich leicht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Ein Auto musste abgeschleppt werden, weil es nicht mehr fahrbereit war.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell