Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorradfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, um 19:15 Uhr, überholte ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Selm mehrere Autos auf der Recklinghäuser Straße. Unteranderem überholte er einen 51-jährigen Autofahrer aus Borken. Der wiederum wollte nach links in einen Forstweg einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Der 50-Jährige rutschte etwa 70 Meter weit und verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand 10.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Recklinghäuser Straße war für ca. eine Stunde gesperrt.

