Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahrraddiebe auf der Flucht festgenommen

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 22.15 Uhr, beobachteten Zeugen zwei Männer, die sich am Kärntner Platz an einem verschlossenen Fahrrad zu schaffen machten und informierten die Polizei. Mittlerweile hatten die Täter das Fahrrad geschultert und liefen in Richtung von-Galen-Park. Bei der Fahndung konnten die beiden Täter, ein 21-Jähriger aus Mülheim an der Ruhr und ein 31-Jähriger aus Haltern am See, auf der Rekumer Straße angetroffen und festgenommen werden. Sie hatten das gestohlene Fahrrad dabei. Es wurde sichergestellt.

