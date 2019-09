Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Überfall auf 33-Jährigen auf der Breite Straße

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 20 Uhr, ging ein 33-jähriger Recklinghäuser auf der Breite Straße in Richtung Viehtor, als er von zwei Jugendlichen angegangen wurde. Beide stießen ihn zu Boden und einer der beiden kniete sich auf den am Boden liegenden. die Täter forderten von dem 33-Jährigen nun Geld und sein Handy. Als er um Hilfe rief, schlug der auf ihm Kniende auf ihn ein und versuchte ihm, die Geldbörse zu entreißen. Als dies misslang flüchteten die Täter. Der auf dem Geschädigten kniete war 15 bis 17 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er hatte schwarze Haare, trug eine Brille und ein rot/schwarzes Holzfällerhemd. Er trug einen blauen Armgips. Der zweite Täter war etwa gleichaltrig und gleichgroß und hatte ebenfalls schwarze Haare. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell