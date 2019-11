Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Linz vom 01.11. bis zum 03.11.2019 1.Entwendung Gullideckel, 2. Einbruch in Friseurbetrieb, 3. Entwendung Holzsitzbank

Linz am Rhein (ots)

ots Polizeidirektion Neuwied/Rhein Verbreitungszeitpunkt:

1.Entwendung Gullideckel in Erpel

In der Nacht vom 31.03. auf den 01.11.2019 wurde der Dienststelle die Entwendung eines Gullideckels in der Jahnstraße in Erpel gemeldet. Vor Ort kann ein Ablaufschacht ohne entsprechenden Gullideckel festgestellt werden. Auf Grund der Positionierung des Ablaufschachtes bestand aber keine Gefahr für den Straßenverkehr.

2.Einbruch in Friseurbetrieb in Linz

Im Tatzeitraum zwischen dem 31.03. und 02.11.2019 drangen in der Klosterstraße in Linz unbekannte Täter über das Oberlicht der Eingangstür in den Friseurbetrieb ein. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde nur ein geringer Geldbetrag entwendet. Durch das gewaltsame Eindringen wurde aber die Eingangstür im Bereich des Oberlichtes beschädigt, sodass dieser Schaden überwiegt.

3. Entwendung Holzsitzbank in Bad Hönningen

In der Nacht vom 01.11. auf den 02.11.2019 wurde in der Hauptstraße in Bad Hönningen an der Gaststätte "Zum Wolperdinger" eine Holzsitzbank entwendet. Die Sitzbank stand bereits seit etwa sechs Jahren vor der Gaststätte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell