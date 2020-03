Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfall mit Einsatzfahrzeug und Unfälle mit Verletzten,Scheibe mit Hakenkreuz beschmiert

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wer sah den Zusammenstoß in der Rathenaustraße? - Offenbach

(aa) Am Samstagnachmittag stießen in der Rathenaustraße ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, das wohl mit Sondersignalen fuhr, und ein Daewoo zusammen. Hierbei wurden beide Fahrer leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen wollte gegen 16.40 Uhr der 40-Jährige mit seinem Daewoo in Höhe der Hausnummer 21 nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. In diesem Moment setzte offenbar der von hinten kommende weiße Daimler GLA 250 zum Überholen des Daewoo an. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der Daewoo herumgeschleudert wurde und gegen einen geparkten Citroen prallte. Der 40-Jährige aus Offenbach erlitt eine Beule am Kopf und klagte über Schulter- und Knieschmerzen. Der 34-jährige Daimler-Fahrer erlitt offenbar ein Schleudertrauma. Beide kamen zur Versorgung in Krankenhäuser. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 069 8098-5200 beim 2. Revier in Offenbach zu melden.

2. Auffahrunfall: zwei Verletzte und über 30.000 Euro Schaden - Gemarkung Rodgau

(aa) Bei einem Auffahrunfall am frühen Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 448 wurden zwei Insassen leicht verletzt und vier Fahrzeuge beschädigt. Gegen 14.30 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem VW Golf die B 448 aus Obertshausen kommend in Richtung Tannenmühlkreisel und bemerkte wohl zu spät, dass der Verkehr vor ihr stockte. Der Golf fuhr auf den Toyota eines 21-Jährigen auf und schob diesen auf einen VW Touran, der wiederrum gegen einen Dacia stieß. Der 21-Jährige in dem Toyota und seine 19-jährige Mitfahrerin erlitten Prellungen und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Main-Kinzig-Kreis

1. Hakenkreuz auf Geschäftsscheibe hinterlassen - Hanau

(aa) Unbekannte beschmierten in der Hirschstraße die Scheibe eines Geschäfts mit einem etwa zehn mal acht Zentimeter großen Hakenkreuz. Der oder die Täter benutzten einen schwarzen Filzstift oder Textmarker. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Samstag, 11 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Erwachsene und Kleinkinder bei Unfall verletzt - Brachttal

(aa) Vier Insassen eines VW, darunter zwei Kleinkinder, wurden bei einem Unfall am Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 276 verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 26-jährige Passat-Lenker gegen 9.10 Uhr die B 276 in Richtung Hesseldorf. In einer scharfen Kurve und auf nasser Fahrbahn geriet der VW ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich, touchierte noch einen Leitpfosten und landete anschließend auf dem Dach im Graben. Der Mann aus Birstein erlitt Schürfwunden, seine 20 Jahre alte Mitfahrerin sowie die zwei und vier Jahre alten Kinder (Junge und Mädchen) wurden schwer verletzt. Alle kamen ins Krankenhaus.

Offenbach, 02.03.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

