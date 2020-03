Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Hanau und Polizeipräsidium Südosthessen von Montag, den 02.03.2020

Offenbach (ots)

"Schüsse" waren wohl nur ausgedacht - Bruchköbel

(neu) Die "Schüsse", die am Montagmorgen angeblich auf ihn abgegeben worden seien, hat sich der Mitteiler vermutlich nur ausgedacht. Zu dieser ersten Bewertung sind Kripo und Staatsanwaltschaft Hanau nach einer umfangreichen Spurensuche und nach einer Vernehmung des vermeintlichen Opfers gekommen.

Nach einem ersten Vorfall am vergangenen Donnerstag hatte der 50-Jährige aus Bruchköbel am Montagmorgen erneut gemeldet, dass gegen 7.10 Uhr im Bereich einer Unterführung im Stadtteil Niederissigheim auf ihn geschossen worden sei. Daraufhin war die Polizei wiederum von einer lebensbedrohlichen Einsatzlage ausgegangen und mit zahlreichen Streifenwagen vor Ort. Am angeblichen Tatort ließen sich jedoch keine Spuren für eine solche Tat finden. Aufgrund von weiteren Ungereimtheiten wurde der unverletzt gebliebene Mann vernommen und gab gegenüber den Kriminalbeamten schließlich an, sich die Sache nur ausgedacht zu haben.

Insofern prüft die Staatsanwaltschaft, ein Ermittlungsverfahren wegen "Vortäuschens einer Straftat" einzuleiten. Ebenfalls geprüft wird, ob der 50-Jährige die Kosten für den Polizeieinsatz tragen muss.

Offenbach, 02.03.2020, Pressestelle, Rudi Neu

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell