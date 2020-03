Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag 01.003.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Offenbach

Drei durch Rauchgas verletzt Bewohner forderte am Samstag, 29.02.2020 ein Wohnungsbrand, der in einem Mehrfamilienhaus in Offenbach ausbrach. Gegen 16.00 Uhr teilten mehrere Anwohner aus dem Großen Biergrund mit, dass aus einer im 3. OG gelegenen Wohnung starke Rauchentwicklung wahrzunehmen sei. Durch die nach dort entsandten Kräfte der Berufsfeuerwehr Offenbach und der Polizei konnten die Bewohner des Hauses evakuiert werden. Da zeitweise das Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser nicht ausgeschlossen werden konnte, mussten auch diese Bewohner vorsichthalber ihre Wohnung verlassen. Nach über einer Stunde konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Die Bewohner der Nachbarhäuser konnten nach Beendigung der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Da das Brandhaus derzeit unbewohnbar ist, wurden die betroffenen Anwohner durch die Stadt Offenbach untergebracht. Die drei durch Rauchgas verletzten Personen konnten bereits am Abend das Krankenhaus wieder verlassen. Es entstand ein Gebäudeschaden von ca. 200.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

