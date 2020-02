Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 29.02.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Tankstelle überfallen - Mühlheim

Am Freitagabend kam es in der Dietesheimer Straße zu einem Überfall auf eine Tankstelle. Kurz nach 22 Uhr betrat eine maskierte Person den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Tageseinnahmen von der Angestellten. Mit dem Raubgut flüchtete der Täter, der als schlank und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben wird, in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße. Bekleidet war der Räuber mit einer grauen Jeans, dunkelgrauer Stoffjacke, einem weißen Pullover und weißen Sneakern. Zeugen, die dazu Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234

Bereich Main-Kinzig

1. Einbruch in Firma - Schöneck

In der Nacht auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in Schöneck-Kilianstädten im Konrad-Zuse-Ring in einen Elektro Fachbetrieb ein. Die Einbrecher zerstörten dabei die Scheibe eines Rolltores und gelangten so in die Betriebsräume der Firma. Entwendet wurden neben mehreren Kupferkabeln auch hochwertige Werkzeuge. Aufgrund des Gewichts der Kabel ist davon auszugehen, dass die Diebe zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben dürften. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 29.02.2020, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

