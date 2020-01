Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus Handtasche - Leichtsinnigkeit ausgenutzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Leichtes Spiel hatte ein unbekannter Täter beim Diebstahl einer Geldbörse aus einer Handtasche am 04.01.2020 gegen 12 Uhr in Neustadt/Weinstraße im Bereich der Hauptstraße: Die Geschädigte hatte die am Körper getragene Handtasche nicht vollständig geschlossen, so dass der unbekannte Täter die Geldbörse unbemerkt entwenden konnte. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion Neustadt entgegen.

Machen Sie es Taschendieben nicht zu einfach und tragen Sie Ihre Geldbörse möglichst direkt am Körper und in verschlossenen Taschen.

