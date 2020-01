Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Pkw überschlägt sich, Fahrer wird nur leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 03.01.19, gegen 12.55 Uhr befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer die K 21 aus Gimmeldingen kommend in Richtung Königsbach. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug vermutlich auf Grund dem dortigen Gefälle und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen eine Sandsteinmauer, überschlug sich beim Gegenlenken und kam auf dem Dach liegend auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer konnte sich eigenständig befreien und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden an der Mauer und dem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. Bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes wurde durch die ebenfalls vor Ort befindliche Feuerwehr die Unfallstelle abgesichert und die Fahrbahn vorgereinigt.

