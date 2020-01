Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss Pkw geführt

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht von Freitag, den 03.04.20 auf Samstag, den 04.04.20 wurden im Bereich Bad Dürkheim mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden gleich zwei Pkw-Fahrer festgestellt, bei denen alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden. Bei beiden unabhängig voneinander kontrollierten Fahrern wurden Gleichgewichtsstörungen und Sprach- bzw. Verständnisprobleme festgestellt. Bei dem im Triftweg in Bad Dürkheim kontrollierten 50-Jährigen wurde bei einem freiwilligen Atemalkoholvortest ein Wert von 1,25 Promille ermittelt. Bei dem auf der B37, in Höhe der Auffahrt zur A650, kontrollierten 61-Jährigen wurde bei einem freiwilligen Atemalkoholvortest ein Wert von 1,01 Promille festgestellt. Gegen beide Fahrer wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Dazu wurden die Führerscheine beider Fahrzeugführer sichergestellt. Um eine Weiterfahrt zu verhindern wurden außerdem die jeweiligen Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

