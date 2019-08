Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Körperverletzung

Papenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es im Rahmen der Veranstaltung "Heeder See in Flammen" in der Störtebecker Straße zu einer Körperverletzung gekommen.

Zwei Männer im Alter von 22 und 20 Jahren sind dabei mit einer bislang unbekannten Personengruppe in Streit geraten. Die beiden Männer sollen Personen aus der Gruppe geschlagen, getreten und auch bedroht haben. Die Opfer sind namentlich bislang nicht bekannt. Die beiden alkoholisierten Männer aus Leer wurden durch zwei Streifenbesatzungen zur Dienststelle gebracht.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde ein Streifenwagen an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Unbekannte haben dabei mehrfach gegen den Wagen getreten.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

