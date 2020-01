Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einfach umgekippt - Alkohol und seine Folgen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Der 31-jährige Geschädigte hatte einen Fahrradfahrer noch schräg vor sich auf dem Gehweg fahren sehen, als er am 02.01.20, gegen 16 Uhr mit seinem Toyota auf der Branchweilerhofstraße, aus Richtung Stadtmitte kommend, unterwegs war. Als er den Fahrradfahrer passierte, hatte dieser bereits gestoppt, um an einer Fußgängerfurt die Branchweilerhofstraße zu queren. Womit der Toyota-Fahrer nicht rechnen konnte, war der Umstand, dass der wartende 62-Jährige, wohl aufgrund vorausgegangenen Alkoholgenusses, einfach um- und gegen den PKW fiel. Am Auto entstand leichter Sachschaden. Als Promillewert war 0,96 festzustellen.

