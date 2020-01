POL-PDNW: B271 - Junge Familie verunfallt mit PKW

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

B271 - Junge Familie verunfallt mit PKW

Forst an der Weinstraße

Am 02.01.2020 kam gegen 19:40 Uhr ein PKW aus dem Kreis Bad Dürkheim, welcher die B271 in Richtung A65 befuhr, aus bisher noch ungeklärter Ursache zwischen den Ausfahrten "Auf der Myrrhe" und "Deidesheim" nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Im Fahrzeug befanden sich neben dem 33-jährigen Fahrzeugführer dessen 31-jährige Lebensgefährtin, ein Kind im Alter von drei Jahren sowie ein sechs Wochen alter Säugling. Die Eltern konnten sich und die Kinder ohne fremde Hilfe aus dem totalbeschädigten Fahrzeug befreien. Aufgrund des Unfallgeschehens wurden alle vier Personen, nach Inaugenscheinnahme von zwei Not- und einem Kindernotarzt, zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand wurde die Beifahrerin schwer verletzt, der Fahrzeugführer und die beiden Kinder erlitten leichte Verletzungen.

Bis zur Bergung des verunfallten PKWs gegen 21:10 Uhr musste die B271 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Nach erster Einschätzung entstand durch das Unfallgeschehen ein Gesamtschaden in Höhe von 10000EUR.

Im Einsatz befanden sich die freiwilligen Feuerwehren aus Wachenheim, Friedelsheim und Gönnheim. Ferner befanden sich zur medizinischen Erstversorgung zwei Notärzte, ein Kindernotarzt und insgesamt fünf Rettungsfahrzeuge an der Unfallörtlichkeit.

