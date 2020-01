Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung/brennende Mülltonne

Meckenheim (ots)

Wie der Polizeiinspektion in Haßloch nachträglich angezeigt wurde, wurde in der Silvesternacht in einem Sportheim in der Rödersheimer Straße in Meckenheim gegen 00.30 Uhr eine Papier-Mülltonne durch vermutlich 4 Jugendliche bzw. junge Erwachsene angezündet. Zumindest nahm ein Verantwortlicher des Vereins in unmittelbarer Nähe im Anschluss ein Gespräch zwischen den Personen wahr, die sich über dieses Feuer unterhielten. Der Verantwortliche konnte das Feuer selbst löschen, die Tonne wurde durch das Feuer zerstört.

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell