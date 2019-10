Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl in Tankstellenshop

Ludwigshafen (ots)

Zwei flüchtige Ladendiebe meldete die Angestellte einer Tankstelle in der Heinigstraße. In unmittelbarer Nähe zum Tankstelle konnten Polizeistreifen zwei Personen feststellten, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Anhand der Videoaufzeichnung in der Tankstelle konnten der 41-Jährige und die 30-Jährige zweifelsfrei identifiziert werden. Die Beiden hatten im Shop mehrere Spirituosen im Gesamtwert von rund 36EUR gestohlen.

