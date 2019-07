Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Fahrradweg Höhe Apollinarisstadion

Am 29.07.2019 gegen 09:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern auf dem Fahrradweg in Bad Neuenahr, Höhe Apollinarisstadion. Die verletzte Fahrradfahrerin befuhr den Radweg von Heimersheim kommend in Richtung Bad Neuenahr. Ein weiterer Fahrradfahrer fuhr von der Einbuchtung vom Apollinarisstadion auf den Radweg auf und wollte nach links Richtung Heimersheim fahren. Hierbei stieß der Fahrradfahrer mit der kreuzenden Fahrradfahrerin zusammen. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Der unfallbeteiligte Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch Zeugen kann der Fahrradfahrer wie folgt beschrieben werden: -ca. 70 Jahre alt -ca. 171 cm groß -kurze graue Haare -fuhr mit einem dunklen Herrenfahrrad -trug dunkle Kleidung -sprach schlechtes Deutsch.

Wer Hinweise zu dem unfallbeteiligten Fahrradfahrer geben kann, kann sich bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, Tel.: 02641-9740, melden.

