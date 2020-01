Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Versuchter Einbruch in Schule

Bad Dürkheim (ots)

Durch den Hausmeister einer Schule in der Kanalstraße wurde am 02.01.20, gegen 21:45 Uhr, die Polizei über einen Einbruchsalarm in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Funkstreifenbesatzungen ein beschädigtes Fenster und eine offene Tür festgestellt werden. Da der Hausmeister Jugendliche gesehen hatte, die von der Schule weggelaufen waren, wurden mit mehreren Funkstreifenbesatzungen aus Neustadt und Haßloch Fahndungsmaßnahmen durchgeführt, die jedoch erfolglos verliefen. Das Schulgebäude wurde mit einem Diensthundeführer mit Diensthund durchsucht. Personen wurden in dem Gebäude keine festgestellt. Ob die Täter im Gebäude waren, steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

