Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Langfinger nutzen günstige Gelegenheit

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Weil eine 51-Jährige sich am 02.01.2020, gegen 16:00 Uhr in einem Geschäft in der Talstraße um ihr Kind kümmern musste, konnte sie ihre Gedanken nicht gebührend auf ihre mitgeführte Tasche lenken. Sie ließ den Gegenstand versehentlich in dem Supermarkt stehen und verließ die Örtlichkeit. Als sie ihr Missgeschick bemerkt hatte und in die Räumlichkeiten zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Tasche in der Zwischenzeit entwendet wurde. Zeugen haben sich bislang weder bei der Geschädigten, noch bei der Geschäftsleitung oder der Polizei gemeldet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321 854-207

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell