Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz/Gerderath/Holzweiler/Schwanenberg (ots)

An der Kamp-Lintforter-Straße in Erkelenz verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (17. Oktober) Zugang zum Inneren eines Pkw und stahlen daraus eine Handtasche. Diese konnte zwar später wieder aufgefunden werden, offenbar hatten die Täter jedoch die darin befindliche Geldbörse inklusive Geldkarte und Dokumenten entwendet.

In Gerderath wurde in der Nacht zu Freitag (18. Oktober) ein Pkw an der Blatesstraße geöffnet. Ob aus diesem Fahrzeug etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Aus einem Pkw, der an der Titzer Straße in Holzweiler stand, entwendeten unbekannte Täter die Zulassungsbescheinigung, PU Schaum sowie Trennscheiben. Diese Tat ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag (17. Oktober).

Ein Portemonnaie samt Inhalt entwendeten unbekannte Täter zwischen 00 Uhr und 10.15 Uhr am Donnerstag (17. Oktober) aus einem Pkw in Schwanenberg. Dazu schlugen sie die Scheibe des Fahrzeugs ein, welches zu diesem Zeitpunkt am Rheinweg stand.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell