Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Diebstahl von Geldbeutel aus Zustellfahrzeug

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 03.01.20, gegen 12.00 Uhr wurde einem DHL-Paketzusteller der Geldbeutel aus seinem Zustellfahrzeug entwendet. Nachdem dieser nur kurz ein Paket in der Hindenburgstraße in Neustadt zustellte und im Anschluss an das Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass aus seinem privaten Rucksack der Geldbeutel mit diversen persönlichen Dokumenten und einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag entwendet wurde. Ob er das Fahrzeug beim Zustellen des Pakets verschlossen hatte, konnte er nicht mit Sicherheit sagen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt, 06321-8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

