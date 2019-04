Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, 27 April gegen 15:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Maximilianstraße zur Karl-Helfferich-Straße. Ein älterer hellbeiger Kombi mit Chromstoßstangen bog von der Maximilianstraße in die Karl-Helfferich-Straße ab und streifte dabei einen Fußgänger, welcher die Fahrbahn schon fast zur Hälfte überschritten hatte, am linken Bein. Der Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt, während der Fahrzeugführer die Fahrt unbeirrt fortsetzte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt zu melden. Telefon: 06321-854-0 E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

