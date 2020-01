Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Immenser Schaden nach Einbruch, Hinweise erbeten

Wolfach (ots)

Unbekannte haben bei einem Einbruch in ein Verwaltungsgebäude in der Kreubergstraße einen immensen Schaden angerichtet. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen haben die Eindringlinge etliche Bürotüren und Schreibtische im Innern des zu einer Klinik gehörenden Gebäudes aufgebrochen. Aus einem Büro wurde ein schwarzer Wandtresor gestohlen. Die Beute dürfte den Dieben allerdings nicht viel Freude bereiten. Im Tresor befanden sich keine Wertgegenstände. Für die Reparatur der aufgebrochenen Bürotüren und Schreibtische muss allerding ein mittlerer fünfstelliger Betrag veranschlagt werden. Wer zwischen 19:30 Uhr und 7 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen oder bereits auch schon am Montagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07834 8357-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Wolfachs.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell