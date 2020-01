Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Indoor-Anlage aufgeflogen

Zell am Harmersbach (ots)

Was mit einer Verkehrskontrolle begann, führte die Ermittler des Polizeireviers Haslach am frühen Montagmorgen auf die Spur einer Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen und bescherte dem ambitionierten `Gärtner´ nun ein Strafverfahren. Der Mann war einer Streife des Polizeireviers gegen 0:05 Uhr aufgefallen und kontrolliert worden. Ein Drogentest attestierte dem Mann dabei offensichtlich vorangegangen THC-Konsum. Weiter stießen die Beamten auf gut 10 Gramm Kokain. Nach einer Blutprobe in einem Klinikum führte der weitere Weg zur Wohnanschrift des VW-Fahrers, wo 25 Cannabis-Pflanzen in verschiedener Wuchshöhe und über 100 Gramm Marihuana-Blüten aufgefunden werden konnten. Offenbar hatte der Mann im Büro, im Gäste-WC und auf dem Dachboden professionelle Aufzuchtanlagen betrieben. Mit einem entsprechenden Strafverfahren und der Beschlagnahme seiner Zöglinge muss er sich nun auseinandersetzen.

