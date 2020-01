Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Vorfahrt missachtet, zwei Schwerverletzte

Gengenbach (ots)

Zu einem Unfall mit zwei schwerverletzten Autofahrern kam es am späten Sonntagabend auf der B33. Ein 25 Jahre alter Fahrer eines BMW war gegen 22:30 Uhr in Richtung Offenburg unterwegs und befuhr im Anschluss die Abfahrt 'Nordtangente' Gengenbach. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 22-Jährigen Ford-Fahrers, welcher die Flößerbrücke in Richtung Gengenbach passierte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer schwer verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell