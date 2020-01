Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Tätliche Auseinandersetzung

Haslach (ots)

Eine tätliche Auseinandersetzung in einer Unterkunft in der Schwarzwaldstraße zieht für einen 28 Jahre alten Mann nun Ermittlungen wegen Körperverletzung nach sich. Nach Schilderung von Zeugen soll der 28-Jährige in der Nacht auf Dienstag auf einen 61 Jahre alten Mann eingeschlagen haben, sodass dieser am Dienstagmorgen mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste. Der Verletzte hatte rund drei Promille intus. Die Hintergründe des Streits, der sich gegen 3 Uhr zugetragen haben soll, sind Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Haslach.

