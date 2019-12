Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 191227-3-pdnms Verkehrsunfall auf der B 210

BAB 210/Achterwehr (ots)

BAB 210/Am 27.12.19 um 10.32 Uhr befuhr ein VW Touareg mit zwei Personen besetzt auf der BAB 210 in Richtung Kiel. Kurz vor der Anschlussstelle Achterwehr kam der PKW aus noch nicht geklärten Umständen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die beiden Insassen, der 47jährige Fahrer sowie seine 24jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der VW Touareg wurde durch den Überschlag erheblich beschädigt. Die Autobahn war in der Folge bis um 11.25 Uhr in Richtung Kiel vollgesperrt. Anschließend war sie bis zur Bergung des VW einspurig befahrbar.

