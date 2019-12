Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 191227-1-pdnms Brennender Adventskranz, NMS

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 26.12.19, um 15.21 Uhr brannte in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Dix-Straße in Neumünster ein Adventskranz. Das Telefonat mit den Rettungskräften war sehr mühsam, da das Piepen des Rauchmelders ein Gespräch nahezu unmöglich machte. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Adventskranz aber schon von den Bewohnern gelöscht. Es entstand auch kein Gebäudeschaden. Lediglich eine Person musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, da sie bei einem Löschversuch ausrutschte, hinfiel und sich dadurch leicht verletzte.

Michael Heinrich

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell