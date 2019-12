POL-NMS: 191227-2-pdnms Brennender Altkleider-Container, ECK

Polizeidirektion Neumünster

Eckernförde/Am 23.12.19 um 10.50 Uhr wurde in der Rendsburger Straße in Höhe eines Verbrauchermarktes ein Containerbrand gemeldet. Dieser konnte sehr schnell von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei konnte Zeugen ermitteln, die gesehen haben, wie eine männliche Person zuvor an dem Altkleider-Container mit Feuerwerkskörpern hantierte. Im Rahmen der Fahndung konnte der 14jährige Eckernförder angetroffen werden, der jedoch zunächst eine Tatbegehung abstritt.

