Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Tageswohnungseinbruch im Stadtteil Schölerberg

Osnabrück (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag zwischen 14.50 und 19.10 Uhr in ein Einfamilienhaus am Nahner Weg ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten der oder die Täter Schränke und Schubladen. Die Einbrecher entwendeten eine geringe Menge Münzgeld und flüchteten unerkannt. Zeugen, die im Bereich Nahner Weg/Am Nahner Holz verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Tel. 0541/327-2115.

