Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Einbruch in Café

Bad Iburg (ots)

Ein Café an der Großen Straße 39 in Bad Iburg war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zum Gastraum. Dort wurde eine Kassenschublade aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Polizei Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Beobachtungen machen konnten oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 05401 879500 zu melden.

