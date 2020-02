Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Festnahme nach mutmaßlichen Schüssen

Offenbach (ots)

Main-Kinzig-Kreis

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, den 28.02.2020

Festnahme nach mutmaßlichen Schüssen - Hanau

(aa) Nach der mutmaßlichen Schussabgabe am Donnerstagmorgen im Stadtteil Niederissigheim (wir berichteten) nahmen Polizeibeamte am Abend, gegen 19.35 Uhr, in der Rhönstraße einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei dem Mann handelt es sich um den Sohn des mutmaßlichen Geschädigten. Eine Waffe wurde bislang nicht aufgefunden. Der Festgenommene soll allerdings eine nicht geringe Menge Drogen bei sich gehabt haben. Die Beamten stellten zirka 600 Gramm Marihuana sicher. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Auskünfte zu dieser Meldung erteilt der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hanau, Herr Oberstaatsanwalt Dominik Mies, unter der Rufnummer 06181 297-385.

Offenbach, 28.02.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

